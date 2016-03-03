إصابة متعهد تغذية يسلاح أبيض في مشاجرة بمدرسة بالمنيا

أصيب متعهد تغذية مدرسة بمركز ديرمواس في المنيا، بعد وقوع مشاجرة بينه ووكيل مدرسة سمهان الإبتدائية، بسبب تأخر المتعهد في الوصول لتسليم التغذية للطلبة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية بورد بلاغ لعمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصاب، بمدرسة سمهان الابتدائية بمركز ديرمواس.

بالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كلاًمن «جمال ت.ع»، 58 سنه، وكيل المدرسة، و«عبد الرحمن خ. ك.»، 24 سنة، المندوب المتعهد بالتغذية المدرسية، وتبين وقوع مشادة كلامية بينهما، بسبب تأخر الثاني في الحضور للمدرسة لتسليم التغذية للطلبة، وتطورت لمشاجرة تخللها قيام وكيل المدرسة بالتعدي بالضرب على المتعهد وإحداث إصابته مستخدمًا سلاح ابيض «مطواة».

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة وكيل المدرسة السلاح الأبيض، وبمواجهته، انكر الاتهامات المنسوبه إليه بالتعدي، وحرر محضرا بالواقعة، وجار التحري حول الظروف والملابسات.