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تأجيل محاكمة «مرسي» وكوادر الإخوان في التخابر مع قطر لـ6 مارس

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تأجيل محاكمة «مرسي» وكوادر الإخوان في التخابر مع قطر لـ6 مارس تأجيل محاكمة «مرسي» وكوادر الإخوان في التخابر مع قطر لـ6 مارس

محاكمة «مرسي» – أرشيفية

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر، لجلسة 6 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة قد اسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

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