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البرلمان السويسري يوافق على سحب طلب بلاده الانضمام للاتحاد الأوروبي

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البرلمان السويسري يوافق على سحب طلب بلاده الانضمام للاتحاد الأوروبي البرلمان السويسري يوافق على سحب طلب بلاده الانضمام للاتحاد الأوروبي

البرلمان السويسري

وافق البرلمان السويسري، بأغلبية أصوات نوابه، على سحب طلب سويسرا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي المقدم منذ 24 عاما، وذلك وسط تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم الخميس أن البرلمان السويسري قام بدعم خطوة رمزية للتراجع عن طلب سويسرا الذي تقدمت به عام 1992 للانضمام إلى ما كان وقتها معروفا بـ”المجموعة الاقتصادية الأوروبية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسي بحزب الشعب السويسري لوكاس رايمان أكد – خلال الجلسة البرلمانية – أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة، حيث قال إنه “لا ينبغي أن تستمر معاملة سويسرا على أنها دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

واستطاع رايمان ضمان تاييد 126 من بين 200 نائب في مجلس النواب، على أن يتم مراجعة القرار وفحصه من قبل مجلس الشيوخ، خلال الشهور القادمة.

يذكر أن سويسرا لم تكن أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تمتعت بمزايا اتفاقية التجارة الحرة مع أعضائه منذ عام 1970 بعد أن وافقت على أغلب بنود الاتفاقية، كما أنها تقع ضمن الدول الموقعة على اتفاقية “شينجن” التي تضمن حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

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