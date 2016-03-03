أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

Google+ Print
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

فيديريكا موجريني

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد كوريا الشمالية من أجل إظهار التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان وهما من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد بعد موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة صارمة على بيونجيانج.

وبحسب رويترز رحبت فيديريكا موجيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتصويت مجلس الأمن يوم الأربعاء بالاجماع على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في أعقاب أحدث اختبار نووي وإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا في الآونة الأخيرة. وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتحديث نظام عقوباته.

وقالت مذكرة دبلوماسية أطلعت عليها رويترز “هناك مجال لتبني الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة إضافية لتتكامل مع إجراءات مجلس الأمن وتعززها.”

وترغب ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا في معرفة ماذا يمكن للاتحاد فعله في مجالات مثل التمويل والتأمين وكذلك تجميد أرصدة المزيد من الكوريين الشماليين.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن ألمانيا-وهي واحدة من سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لها سفارة في بيونجيانج- تريد مراقبة أفضل للأنشطة “غير الدبلوماسية” لمبعوثي كوريا الشمالية.

وأجرى وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان اتصالات مع موجيريني في الأسابيع الماضية لحثها على مضاعفة الضغوط على بيونجيانج.

لكن ضغوط الاتحاد الأوروبي على هذا البلد المعزول محدودة لأن ألمانيا والسويد ودولا أخرى لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية. والسويد الموجودة في بيونجيانج منذ السبعينيات من ضمن الأطراف التي تقدم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا