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الحكومة الإسرائيلية تصوت على مشروع منع رفع الآذان بالمساجد

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الحكومة الإسرائيلية تصوت على مشروع منع رفع الآذان بالمساجد الحكومة الإسرائيلية تصوت على مشروع منع رفع الآذان بالمساجد
كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب، عن أن أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع بالحكومة، ستقرر يوم الأحد المقبل - موعد الاجتماع الأسبوعى - موقفها من مشروع القرار المقدم لمنع استخدام الميكروفونات لرفع آذان الصلوات الخمس للمسلمين.

وتابعت الصحيفة، أن مئات الآلاف من مواطنى دولة إسرائيل فى مناطق الجليل والنقب والقدس وتل أبيب ويافا ومناطق أخرى فى وسط إسرائيل، يعانون من ضوضاء صوت الآذان، وخاصة آذان الفجر- على حد وصفها -

وأضافت الصحيفة، أن المبرر لتقديم هذا المشروع، هو أن ممارسة الحقوق الدينية، لا يجب أن يكون على حساب الحريات الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع تقدم به وزراء من حزب" البيت اليهودى" اليمنى المتطرف، وقالوا إن مواطنى الدولة أصبحوا يشعرون بالضجر من أصوات آذان الصلوات.

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