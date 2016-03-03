"صيدلة الفيوم" تناقش الاتجاهات الحديثة لعلاج مرض السكر

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، اليوم الخميس، الملتقى العلمى الأول للكلية بعنوان "الاتجاهات الحديثة لاكتشاف دواء الجليتازون لعلاج مرض السكرى ونماذج الحيوانات المستخدمة فى المرحلة الأولى لتجربة علاج مرض السكرى"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور أحمد جابر شديد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى حتة عميدة الكلية، وحضر المؤتمر البروفيسور الهندى برافين كريشنامورس، أستاذ الفارماكولوجى بكلية الصيدلة جامعة JSS بالهند.

وأشاد الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة خلال كلمته بإقامة هذا الملتقى العلمى، وأكد تسخير الجامعة كل إمكانيات الجامعة لخدمة الكلية، وأشار إلى ضرورة التعاون بين الدولة المتقدمة، وأكد حرصه على عمل توأمة بين كل كليات الجامعة والدول الخارجية المتطورة.

وألقى البروفيسور برافين كريشنامورس، أستاذ الفارماكولوجى بكلية الصيدلة جامعة JSS بالهند محاضرة لطلاب الكلية ووجه لهم عدة نصائح وتوصيات علمية.

جدير بالذكر أن البروفيسور برافين كريشنامورس حاصل على براءة اختراع فى علاج مرضى السكر ولديه أكثر من 21 بحثًا فى هذا التخصص.

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