ننشر أسماء الفائزين بمسابقة التربية الاجتماعية واتحادات الطلاب بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم، الخميس، عن أسماء الفائزين فى مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2015/2016، التى أسفرت عن فوز الطالبة سارة عادل السعداوى، من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، بإدارة الخارجة والطالب أمير سيد أحمد محمد من مدرسة تنيدة الثانوية بإدارة بلاط بلقب الطالب المثالى وفى المرحلة الإعدادية فاز الطالب صابر محمد مصطفى من مدرسة بلاط الإعدادية بإدارة بلاط، وفوز الطالبة منى محمد حسن بركات من مدرسة "بدخلو" الإعدادية كما فاز التلميذ عمر أحمد عمر من مدرسة المروة الابتدائية بإدارة الخارجة، والتلميذة شيرين مرزوق محمد من مدرسة عين أم الصغير بإدارة الداخلة بلقب التلميذ المثالى.

وفى مسابقة رائد الاتحاد فاز المعلم محمد رمزى سليم من مدرسة الراشدة الابتدائية بإدارة الداخلة، والمعلمة وفاء إبراهيم محمد مدنى من مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بإدارة الداخلة، والمعلمة هبة بدر سفينة من مدرسة موط الثانوية بنات بإدارة الداخلة بلقب الرائد المثالى.

وفى مسابقة رائد عام الاتحاد فازت امتثال أبو الحسن محمد مدير مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بإدارة الخارجة ومحمد حسين مبارز مدير مدرسة المعصرة الإعدادية بإدارة الداخلة، ودعاء حسين متولى مدير مدرسة المروة الابتدائية بإدارة الخارجة.

أما فى مسابقة الأمين الأول لمجلس الأمناء والآباء فاز حمدى فاروق شعراوى من مدرسة الهنداو الابتدائية بإدارة الداخلة، ومجدى محمد عبدالحميد من مدرسة الهنداو الإعدادية بإدارة الداخلة، وكامل أحمد سيد من مدرسة الزراعة الثانوية بإدارة بلاط.

وفى مسابقة الأخصائى المثالى فاز زكريا معوض عبدالله من مدرسة الزهراء بإدارة الداخلة، وهانى يوسف أحمد من مدرسة أفطيمة بإدارة الداخلة، وعطيات خليفة زنقور من مدرسة تنيدة الثانوية بإدارة بلاط، كما فاز فى مسابقة الوعى القومى والاجتماعى فريق من مدرسة السلام الإعدادية القديمة بإدارة الخارجة وهم الطالبة إيمان عبدالهادى عبدالمنعم والطالب محمد إبراهيم عبد الوهاب عبدالعواض، والمشرفة عليهم الأخصائية إيمان عبدالمنعم أحمد.

بالصور.. تعليم الوادى الجديد يكرم المتفوقين رياضيا من طلاب الخارجة