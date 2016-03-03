مصطفى سالم نائب طهطا يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين حول نقص المقررات التموينية

تقدم مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا بسوهاج، بطلب إحاطة للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، حول النقص الحاد فى بعض سلع المقررات التموينية الشهرية، التى يتم صرفها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية وخاصة الزيت والأرز والسكر، مما يؤثر على حياة ملايين المواطنين خاصة البسطاء منهم، والذين يعتمدون على سلع المقررات التموينية الشهرية بشكل أساسى، مما يستوجب ضرورة بحث الموضوع وطرح الحقائق بشأنه على المواطنين.

وكانت منافذ صرف مقررات السلع التموينية قد شهدت خلال الفترة السابقة حالة من التكدس، ووصلت إلى حد المشاجرات فى بعض الأحيان بين المواطنين وبقالى التموين، بسبب النقص الشديد فى سلع السكر والزيت والأرز، بدون إبداء المسئولين بوزارة التموين مبررات مقبولة وواضحة عن سبب الأزمة.

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