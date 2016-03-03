محـــافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة بمركز شربين لمتابعة إنشاء موقف جديد

قام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الأوضاع على الطبيعة فى منطقة أعمال إنشاء موقف شربين الجديد للسيارات بالمدخل الغربى للمدينة.. حيث استدعى مدير إدارة المرور واستمع إلى رؤيته حول جدوى الموقف.

ووجه رئيس مدينة شربين بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للمدينة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمحافظة لتصميم ماكيت قبل الشروع في إقامة الموقف مؤكدا على أن يكون التصميم على أعلى مستوى وطبقا لأحدث التصميمات وأن يشمل التصميم كافة مكونات الموقف من حمامات وأكشاك بيع والمداخل والمخارج وأماكن الانتظار للركاب والسيارات والحمامات والكافيتريات ليكون نموذجا للمواقف التى تحافظ على المظهر الحضارى كما تحافظ على السيولة المرورية.

كما وجه برفع مساحات الشوارع المحيطة بالموقف وتحديد الطول والعرض لها، كما وجه المحافظ رئيس مدينة شربين بتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفى لتلبى حاجات المرضى وتقوم بالدور المنوط بها.

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