بالصور.. "الأزهر بالشرقية" ينظم يوما رياضيا بكفر صقر بحضور نواب البرلمان

أكد الشيخ ممدوح حامد حمودة شيخ معهد الحاج عبد الوهاب حسن الابتدائى النموذجى، بكفر صقر، التابع لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن اليوم الخميس هو يوم رياضى فى حب مصر ، لتشجيع تلاميذ المعهد على الاهتمام بتحصيل العلم، واستقطاب المواهب الرياضية والعلمية، من منطلق العقل السليم فى الجسم السليم.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن من بين تلاميذ المعهد أبطال حصدوا مراكز متقدمة فى مجالات مختلفة منها الكاراتيه، وحفظ القرآن الكريم، وأن إدارة المعهد تعمل جاهدة على تكرم كل من يقدم أى مجال من مجالات العلم والرياضة.

وقال عادل عبد المنعم إسماعيل مدرس التربية الرياضية بالمعهد، ومنسق اليوم الرياضى، أن المعهد حصد المركز الأول فى مسابقة مشروع اللياقة البدنية على مستوى المركز، وتم تكريم جميع المتفوقين من أبناء المعهد، وأن فريق اللياقة البدنية بالمعهد سيدخل تصفيات على مستوى المحافظة.

وقال الكابتن تامر سميح المدير الفنى بمركز شباب ونادى كفر صقر الرياضى إن نادى ومركز شباب كفر صقر شاركا فى اليوم الرياضى بالمعهد النموذجى بكفر صقر بـ20 تلميذا بالمرحلة الابتدائية من تلاميذ المعهد من الحاصلين على الأحزمة المختلفة للعبة الكراتيه، وأدوا عرضا عبارة عن أساسيات الكراتيه وعدد من الكاتات المختلفة.

وأضاف أن التلاميذ أبناء المعهد، شاركوا فى عدد من البطولات، آخرها بطولة محافظة الشرقية للكراتيه وحصلوا هلى 74 ميدالية ما بين ذهبية وفضية، لافتا إلى أن هناك عددا من فرق الكراتيه يتراوح أعمارهم من 16 و18 سنة، لاشتراكهم فى بطولة المحافظة والدورى المصرى ناشئين وناشئات على مستوى الجمهورية.

حضر اليوم الرياضى وكرم المتفوقين الشيخ ممدوح حامد حمودة شيخ المعهد، والدكتور صلاح منصور عضو مجلس النواب عن الدائرة، وأحمد بدوى موجه بتفتيش الأزهر، وإبراهيم إسماعيل موجه بالأزهر، وطارق عبد الغفار موجه بالأزهر، وعدد من أولياء الأمور، وقيادات المركز الشعبية والتنفيذية والسياسية.

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