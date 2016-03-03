بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش ويؤكد تأمين المدينة بالكامل

أكد اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء على تأمين قوات الشرطة لمدينة العريش، وذلك خلال جولة ميدانية فى شوارعها استمرت 4 ساعات، تفقد خلالها مترجلا مناطق المدينة المختلفة، برفقة قيادات مديرية أمن شمال سيناء.

وتعد هذه الجولة الخامسة من نوعها لمدير أمن شمال سيناء خلال شهرى فبراير ومارس الجارى، وهى بحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى، رسالة عملية بأن مدينة العريش آمنة ، كما أن الزيارة تضمنت شوارع ومناطق سبق وشهدت حوادث إرهابية، وشائعات بظهور مسلحين فيها.

وأوضح بيان أصدرته مديرية أمن شمال سيناء، ظهر اليوم، أن الجولة كانت بغرض تفقد الإجراءات الأمنية، بنطاق مدينة العريش.

من جانبهم قال أهالى بالعريش، ان مدير الأمن تواجد فى ميدان الرفاعى أكبر ميادين العريش، والتقى عددا من الباعة والسائقين فى الميدان.

وسبق هذه الجولة، 4 جولات ميدانية، تضمنت جولات ليلية فى شارع 23 يوليو الرئيسى وسط مدينة العريش، وجولة فى سوق ضاحية السلام الشعبى، ولقاء الأهالى، فضلا عن لقاءات عقدت فى ديوان مديرية الأمن، وتضمنت لقاء مشايخ الأوقاف بشمال سيناء، ولقاء رموز العمل المجتمعى والقيادات الشعبية بالعريش، ولقاء مشايخ ورموز مركز ومدينة بئر العبد، ولقاءات مع رموز أهلية بوسط سيناء.

وشهدت مدينة العريش، انتشارا أمنيا لقوات الشرطة وظهور تجهيزات امنية حديثة من نوعها، والدفع بمركبات واليات امنية اضافية، ونشر للقوات حول المواقع الحيوية بالمدينة، وإقامة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول شارع البحر المار بساحل المدينة، وشارع 23 يوليو، وجابت دوريات أمنية مختلف شوارع المدينة وضمت الدوريات مدرعات تسير بشكل جماعى واخرى منفردة بينها آليات خاصة بالكشف عن المفرقعات، والمرور، والفحص الجنائى للفحص المفاجئ عن المشتبه بهم.

كما شددت قوات الشرطة اجراءات التفتيش على طول الطريق الدولى العريش القنطرة، وراجعت الأكمنة الثابتة وأوراق المسافرين عبر الطريق على أكمنة، بالوظة، وبئر العبد، والميدان، ومدخل مدينة العريش، والأكمنة المنتشرة على طرق سيناء الوسطى، وانتشار امنى وتشديدات فى مدن ومناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، عن ضبط 33 محكوما عليهم، وضبط 92 مخالفة مرورية متنوعة، و6 قضايا تموينية، 24 مخالفة مرافق متنوعة، 7 مخالفات إزالة إدارية فورية، 12 مخالفة إشغالات تم رفعها، 5 مخالفة إعلانات تم رفعها، وتنفيذ حملة أمنية بدائرة المنطقة المركزية ضبطت 3 مشتبه بهم، و13 محكوما عليهم. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط "عيد م م س"، مقيم الخربة دائرة القسم، وبحوزته 5 أقراص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط "عيد م ع ح"، مقيم بدائرة قسم ثالث العريش أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 قطعة صغيرة بنية داكنة اللون تزن حوالى 30 جراما تشبه فى كونها جوهر الحشيش المخدر و2 هاتف محمول ومبلغ مالى. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط "محمد ع ا م ح"، والمطلوب التنفيذ علية فى قضية جنايات فاقوس شرقية "عاهة مستديمة" والمحكوم عليه فيها غيابيا السجن 5 سنوات.

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