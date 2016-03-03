محافظ الإسماعيلية يؤكد توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بتفقد ومتابعة سيارات منافذ توزيع السلع الغذائية والأساسية التابعة للسلاسل التجارية والتى بدأت تنفيذها بمدينة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وورد إلى مدينة الإسماعيلية سيارتين منها تحمل كافة السلع التموينية والزيوت والأرز والسكر والمعلبات والمنظفات وسلع متنوعة وتم تمركز السيارتين أمام مركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث ووسط تجمع المواطنين وتزاحمهم على الشراء من تلك السيارات التى تقوم ببيع كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ومواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق.

ورافق المحافظ فى جولته المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة وحسن الجاويش مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثالث وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته على ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المحافظ على المضى قدما فى نشر وتعميم التجربة بجميع المناطق بنطاق المحافظة وتوابعها لراحة المواطنين.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على الانتهاء من مراجعة 265 ألف بطاقة تموينية

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ملعبين "نجيل صناعى" فى التل الكبير

>