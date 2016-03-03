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لجنة المسابقات: الأهلي والمقاصة يعود لبرج العرب رسميا

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لجنة المسابقات: الأهلي والمقاصة يعود لبرج العرب رسميا لجنة المسابقات: الأهلي والمقاصة يعود لبرج العرب رسميا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عودة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة إلى استاد برج العرب.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي عادت رسميا إلى ملعب برج العرب بعد موافقة إدارة الملعب".

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وكانت إدارة استاد برج العرب قد رفضت استضافة المباراة على ملعبها بحجة إقامة بعض الإصلاحات في الاستاد، قبل أن يتراجعوا ويوافقون على استضافة المباراة.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد 20 جولة من البداية.

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