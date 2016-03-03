رسميا.. وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري عن تولي وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم والذي تم إضافته للجهاز الفني للفريق.

وكان الاتحاد السكندري قد أكد عبر FilGoal.com أن هناك اتجاه لوجود مدير للكرة بالفريق وأن وليد صلاح الدين هو الأقرب لتولي هذا المنصب.

وليد صلاح الدين سينضم للجهاز الفني الذي يقوده ليونيل بونتيس البرتغالي بداية من غدا الجمعة وسيبدأ مهامه مباشرة مع الفريق.

جدير بالذكر أن وليد صلاح الدين سبق له اللعب بقميص الاتحاد موسمي 2003-2004 و2004-2005 قبل اعتزاله الكرة مباشرة.

من ناحية أخرى قررت إدارة النادي صرف 12.5% من نسبة الـ25% من شيكات مستحقات اللاعبين والتي كان من المفترض صرفها مطلع يناير الماضي.

الاتحاد خسر أخر 7 مباريات في الدوري المصري ليهبط إلى المركز الـ14 ويصبح في منطقة الخطر.