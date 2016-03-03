سيد عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا ما قاله يول للاعبي الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن تفاصيل ما قاله المدير الفني الجديد للفريق، الهولندي مارتن يول، للاعبين، في الجلسة الأولى بينهم.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com "أتيت لحصد البطولات، أي بطولات سنشارك بها نريد الفوز بها".

وأضاف "وقال لهم (أنتم لاعبين كبار، ونحن نادي كبير، لن تضيع منا أي بطولة)".

ثم أردف "يول قال لهم أيضا إنه يثق في إمكانيات الفريق لحصد البطولات".

وواصل عبد الحفيظ، على لسان يول "من سيجتهد سيلعب.. ومن يلتزم برؤيتي الفنية كذلك".

وأتم عبد الحفيظ، بأن يول حاول أن يبث في اللاعبين فكرتين، هي قدراتهم الكبيرة وأنه لن يقبل بأي مبررات لعدم حصد البطولات.