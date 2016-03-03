مران الأهلي – مدرب الحراس يشارك في التقسيمة.. وتدريبات خاصة من يول

شهد مران الأهلي الذي أقيم يوم الخميس بالملعب الفرعي ببرج العرب مشاركة طارق سليمان مدرب حراس المرمى في التقسيمة في ظل غياب باقي الحراس.

ويستعد الأهلي لملاقاة مصر المقاصة يوم السبت المقبل في إطار الجولة 21 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وغاب مسعد عوض حارس مرمى الأهلي عن المران بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بسبب مرض زوجته، فيما اكتفى أحمد عادل عبد المنعم بأداء تدريبات استشفائية.

لذا شارك طارق سليمان في التقسيمة مع الحارس الشاب أحمد ربيع الشيخ.

في الوقت ذاته ظهرت ملامح أولية من أفكار مارتن يول المدير الفني الجديد للأهلي حيث قام بالتركيز مع اللاعبين على ضرورة تسلم الكرة ثم التصويب مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.