رئيس مجموعة "لوتى" التجارية للسيسى: ندرس الاستثمار فى مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى مقر إقامته بسول، برئيسى كل من مجموعة لوتّى، وشركة آى إم جى للخدمات التجارية والمعاملات المالية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجموعة لوتّى استعرض خلال لقائه مع الرئيس مجالات عمل الشركة، مشيراً إلى أنها تدرس حالياً إمكانية الاستثمار فى مصر بمجالات المنتجات الغذائية وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى قطاع السياحة.

ورحب الرئيس السيسى، بتوجه المجموعة نحو الاستثمار فى تلك المجالات، مشيداً بما تتمتع به من خبرة متميزة من واقع استثماراتها الناجحة فى العديد من دول العالم، مشيرا إلى التوجه الحالى للحكومة المصرية للتوسع فى تنفيذ مشروعات المدن الجديدة، فضلاً عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كإقامة وتشغيل الفنادق والمراكز التجارية، ومشروعات الصناعات الغذائية.

وفى لقائه مع شركة آى إم جي، رحب الرئيس بأنشطة الشركة فى مصر، ولاسيما تطوير قطاع الصرف الصحى باِعتباره من القطاعات الحيوية التى تتصدر أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق استثماراتها فى مصر لتشمل أيضاً مجال الطاقة، إذ ترغب الشركة فى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة.

>ومن جهة أخرى، قال السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسى، التقى مساء اليوم، عقب الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصرى الكوري، ب"تشانج سو هيو"، رئيس اتحاد الصناعات الكورى، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولى ورئيسى الجانبين المصرى والكورى فى مجلس الأعمال، حيث تم استعراض الفرص المتاحة أمام زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

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