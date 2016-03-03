وزير الدفاع: القضاء العسكرى حارس أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن رجال القضاء العسكرى يمثلون عنواناً للقوات المسلحة يحتذى به فى الانضباط العسكرى والالتزام بالمبادئ التى تتحلى بها المؤسسة العسكرية، جاء ذلك خلال لقائه بضباط القضاء العسكرى.

وأكد القائد العام أن للقضاء العسكرى سجل ناصع على مدى تاريخه منوط بتحقيق العدل سواء داخل القوات المسلحة أو بالتعاون مع القضاء المدنى فى نسيج واحد لحماية سيادة القانون وصون مقدرات وممتلكات الشعب المصرى وأمنه القومى.

وأشار إلى أن رجال القضاء يحملون أمانة العدل ويؤدون رسالتهم فما وهنوا ولا كلت عزائمهم حين حملوها ولم يفرطوا فى أصولها حين مارسوها، وأن القضاء المصرى يرابض تحت لوائه رجال شوامخ تحلوا بالعلم، وتوارثوا الخبرة والقيم النبيلة فى إطار من الحكمة، مؤكداً أن القضاء العسكرى رافد من روافد القضاء العام وحارس أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته.

وأوصى القائد العام رجال القضاء العسكرى ببذل المزيد من الجهد غاية فى مواجهة التحديات الراهنة واستكمال الدور المنوط بهم والقيام به بكل عزم، مبدياً ثقته الواسعة فى القضاء العسكرى ورجاله فى تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم. وكرم القائد العام عدد من المتميزين من رجال هيئة القضاء العسكرى .

وكان اللواء عماد عبدالعزيز رئيس هيئة القضاء العسكرى قد ألقى كلمة أكد فيها أن القضاء وحده هو السبيل لإقامة العدل تصان به الحرمات والقيم ويتحقق به الإخاء والمساواة بين الناس .

وأشار إلى تطوير قانون القضاء العسكرى وتوفير كل الضمانات والشروط سواء فى الوظائف أو الممارسة القضائية لتكون كلمة القانون واحدة سواء للقضاء العسكرى أو المدنى بما يساهم فى وتحقيق العدالة الناجزة فى جميع القضايا التى تدخل فى نطاق الاختصاص .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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