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وزارة الطيران: وصول أول رحلة إيطالية لشرم الشيخ بعد توقف أكثر من 4 شهور

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وزارة الطيران: وصول أول رحلة إيطالية لشرم الشيخ بعد توقف أكثر من 4 شهور وزارة الطيران: وصول أول رحلة إيطالية لشرم الشيخ بعد توقف أكثر من 4 شهور
أعلنت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها وصول اليوم الخميس، أول رحلة إيطالية قادمة من مطار ميلانو الى مطار شرم الشيخ وعلى متنها 167 راكبا ايطاليا لتنشيط السياحة بالمدينة وذلك بعد توقف 4 شهور.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تسير شركة طيران ميرديانا الإيطالية رحلتين أسبوعيا يومى الأحد والخميس من مطار ميلانو تصل إلى مطار شرم الشيخ وتقلع من مطار مرسى علم إلى ميلانو لنقل افواج سياحية من وإلى المطارين.

وصول أول رحلة إيطالية لشرم الشيخ (1)

وصول أول رحلة إيطالية لشرم الشيخ (2)

وصول أول رحلة إيطالية لشرم الشيخ (3)


>- وصول أول رحلة طيران "شارتر" إلى شرم الشيخ وعلى متنها 170 سائحا إيطاليا
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