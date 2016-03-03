السفير الأمريكى: ندعم السياحة بمصر.. وساهمنا فى تجديد "أبيدوس"

قال ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي بالقاهرة إن الحكومة الأمريكية تدعم السياحة فى مصر ، مشيرا إلى أنه كان فى زيارة لمحافظة سوهاج أمس، وزار "الدير الأحمر" و" أبيدوس"، مضيفا أن الأخير يعد أحد الأماكن الأثرية المهمة.

وأوضح السفير الأمريكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حكومة بلاده ساهمت فى تجديد "أبيدوس"، وذلك لأنها تهتم بالحفاظ على التراث الحضارى والآثار المصرية، وأضاف أن مثل هذه الخطوات تساعد على عودة السياحة وجذب السياح إلى مصر، مؤكدا أنه ليس لديه معلومات متوفرة الآن عن عدد السياح فى مصر .

جاء ذلك خلال زيارة السفير الأمريكى ستيفن بيكروفت وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر لمحافظة أسيوط، لتفقد بعض المشروعات الصحية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة.

وبدأ السفير الأمريكى بزيارة الدير المحرق بمركز القوصية والوحدة الصحية برزقة الدير المحرق ومشروع للصرف الصحي بقرية بني إدريس بالقوصية، ثم تفقد محطة مياه بهيج والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 17 مليون جنيه.

بالصور.. السفير الأمريكى يتفقد محطة مياه بهيج بأسيوط