أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المغامر شريف لطفي يعتزم رفع علم مصر في أطول رحلة بالدراجة البخارية

Google+ Print
المغامر شريف لطفي يعتزم رفع علم مصر في أطول رحلة بالدراجة البخارية المغامر شريف لطفي يعتزم رفع علم مصر في أطول رحلة بالدراجة البخارية

المغامر المصري شريف لطفي – أرشيفية

يتأهب المغامر المصري شريف لطفي لاستئناف رحلته حول العالم على دراجته البخارية رافعًا العلم المصري والسويسري دعمًا للسياحة، ومن المقرر أن يشهد أبريل المقبل مرحلة جديدة في رحلة المغامر المصري، ينطلق خلالها من جنوب قارة أمريكا اللاتينية بالتحديد من مدينة أوشوايا، جنوب الارجنتين إلى آلاسكا الأمريكية، مرورًا بقناة بنما، التي تربط الأمريكتين.

ومن جانبها قالت رشا العزايزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن هذه الأحداث الإيجابية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري وتحظى بتغطية إعلامية مكثفة من جانب الإعلام الدولي، لافتة إلى أن الرحلة فرصة جيدة لتشجيع السياحة عامة وبين وسويسرا على وجه التحديد، حيث أن المغامر المصرى حاصل أيضًا على الجنسية السويسرية ويرفع في رحلته علمي مصر وسويسرا.

كان المغامر المصري قد وصل فى أول رحلة له إلى منطقة القطب الشمالي، وانطلق في صيف 2014 من سويسرا إلى اليابان خلال رحلة برية أمتدت من زيورخ إلى طوكيو رافعًا العلم المصري مستهدفًا تحقيق رقما قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"