المغامر شريف لطفي يعتزم رفع علم مصر في أطول رحلة بالدراجة البخارية

يتأهب المغامر المصري شريف لطفي لاستئناف رحلته حول العالم على دراجته البخارية رافعًا العلم المصري والسويسري دعمًا للسياحة، ومن المقرر أن يشهد أبريل المقبل مرحلة جديدة في رحلة المغامر المصري، ينطلق خلالها من جنوب قارة أمريكا اللاتينية بالتحديد من مدينة أوشوايا، جنوب الارجنتين إلى آلاسكا الأمريكية، مرورًا بقناة بنما، التي تربط الأمريكتين.

ومن جانبها قالت رشا العزايزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن هذه الأحداث الإيجابية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري وتحظى بتغطية إعلامية مكثفة من جانب الإعلام الدولي، لافتة إلى أن الرحلة فرصة جيدة لتشجيع السياحة عامة وبين مصر وسويسرا على وجه التحديد، حيث أن المغامر المصرى حاصل أيضًا على الجنسية السويسرية ويرفع في رحلته علمي مصر وسويسرا.

كان المغامر المصري قد وصل فى أول رحلة له إلى منطقة القطب الشمالي، وانطلق في صيف 2014 من سويسرا إلى اليابان خلال رحلة برية أمتدت من زيورخ إلى طوكيو رافعًا العلم المصري مستهدفًا تحقيق رقما قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس العالمية.