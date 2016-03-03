صور| مصمم لوحات سريالية يملأها بالاحتمالات اللانهائية

تظهر كل يوم العديد من المواهب الرائعة والواعدة على مواقع التواصل الاجتماعية، و جاتي بوترا براتاما أحدها، فهو مصمم للرسوم البيانية نجح في أن يخرج بعمل مميز خلال تحرير صوره اليومية وتحويلها الى لوحات سريالية خلابة.

إنه حقًا يطلق العنان لخيالك لرؤية الاحتمالات الكامنة في اعماق بعض الاماكن التي تمر بها يوميًا، في العديد من صوره جمع مابين المباني, المحيطات, البشر والحيوانات ايضاً، انه مزيج يجمع هذه اللوحات رقمياً الى مايصبح اشبهاً بحلم ضبابي جميل.

وكثيرًا ماسترى الاشياء الكبيرة قد تقلصت والاشياء الصغيرة ربما تصبح في احجام مهولة بشكل مربك ليخلق لديك عالم من الغرابة، في بعض الاحيان قد تكون التغييرات صغيرة وخفية ولكنها لن تتنازل عن تأثيرها السحري.

يحب ايضاً جو الاحاجي والارتباك في كواليس الصورة حيث يصعب معرفة الاعلى من الاسفل, واين يلتقي الهواء في الماء، انها حقاً صور محيرة بشكل مذهل ورائع.