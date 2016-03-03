مؤتمر الكبد يفجر قضية "المنتكسين" ويوصى بإدخال تحليل"RAV" لمصر

فجر أطباء الكبد خلال مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد، قضية هامة وهى المرضى المنتكسين من علاجات فيروس "سى" الجديدة، وإمكانية حدوث تحور للفيروس بأجسادهم وبالتالى عدم الاستجابة لأى من أنواع الأدوية المتوافرة، والتى تصل لأكثر من 5 أنواع جديدة ما يجعل المريض المنتكس غير مستجيب لأى من أنواع العلاجات وتعرضه لتجربة أكثر من عقار معه.

وأكد الدكتور أيمن يسرى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب قصر العينى، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هناك 5 بروتوكولات علاج تتوافر فى مصر حاليًا، ورغم نجاح الأدوية فى العلاج وتحقيق نسب نجاح مرتفعة إلا أنه لابد أن نحذر من أن بعض المرضى لم يستجيبوا لأى من هذه البروتوكولات ، مؤكدا ان المريض قد يتعرض لتجربة أكثر من عقار بدون خبرة ما قد يؤدى لتحور الفيروس وعدم استجابته لكل الأدوية.

وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ضرورة وضع قواعد صارمة جدا للمرضى المنتكسين حتى لا يحدث لهم عدم استجابة لجميع الأدوية الجديدة ، مضيفا :لأن الخبرة عالميا ومحليا عن المرضى المنتكسين قليلة والأبحاث أيضا قليلة فانه يجب على الأطباء تأجيل علاج المرضى المنتكسين إلى أن تظهر دراسات وافية ترشدنا إلى البروتوكولات المثالية التى تعالجهم بفعالية وأمان ، ودون تجربة أكثر من عقار معهم، لافتا إلى أن جميع أطباء الكبد اتفقوا على أن علاج المنتكسين سيقتصر فقط على حالات التليف المتكافئ ، حيث مع هؤلاء قد لا نستطيع الانتظار إذا كانت حالة الكبد لا تسمح بذلك وفى هذه الحالة يجب إجراء تحليل مقاومة الفيروس والذى يسمى راف " RAV" قبل اعتماد البروتوكول المناسب.

وتابع الدكتور أيمن يسرى "للأسف هذا التحليل غير متوافر فى مصر حاليًا رغم أهميته وقدرته فى إظهار ما إذا كان الفيروس مقاوم للأدوية المتاحة حاليًا من عدمه".

وطالب أطباء الكبد بتوفير هذه التحاليل فى مصر لتجنب تجربة المريض أكثر من عقار دون أساس علمى ما يؤدى إلى عدد أكثر من المرضى المنتكسين .

يذكر أن الجلسة التى ناقشت هذه القضية ضمن فعاليات المؤتمر ترأسها كل من الدكتورة سهام عبد الرحيم والدكتور عبد الفتاح هنو أستاذى الكبد بكلية طب الإسكندرية والدكتور أيمن يسرى أستاذ الكبد بكلية طب قصر العينى والدكتور عمرو فطين أستاذ الكبد بطب عين شمس والدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد بمركز أبحاث طنطا .

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