إنقاذ طفل من الموت بعد محاولة خاطفه بقتله فى صحراء الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إنقاذ طفل من الموت، بعد تعرضه للاختطاف على يد جاره، وطلب فدية 100 ألف جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم عقب اختطافه الطفل احتجزه بشقة فى أكتوبر، ثم اعتدى عليه بالضرب، ما أدى إلى فقده الوعى، فظن المتهم أن الطفل فارق الحياة ليتخلص منه بمنطقة صحراوية، الإ أن الطفل استعاد وعيه واستيقظ ليفاجأ بنفسه وسط الصحراء، ليتمكن رجال المباحث من إنقاذه بعد البحث عنه عدة ساعات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة تلقى بها المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض ابنها الطالب بالصف الثانى الإعدادى للاختطاف، وطلب خاطفيه فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل توجه إلى المدرسة ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى، وأن الخاطف استدرجه عقب خروجه من المدرسة، وكشفت المعلومات التى تم جمعها أن أحد جيران الطفل يدعى "ح. ف" متورط فى ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة، تمكن النقيبان أحمد مندور، وأحمد عادل سليمان من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة مفتش المباحث، باختطافه الطفل لمروره بضائقة مالية، وأنه احتجزه بشقة فى منطقة إبنى بيتك بأكتوبر، وأثناء احتجازه اعتدى على الطفل بالضرب، ما أدى إلى فقده الوعى، فظن أنه فارق الحياة وتخلص من جثته بمنطقة صحراوية بمحيط "إبنى بيتك".

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة بعد اختفاء الطفل لمدة 12 ساعة، وتم العثور عليه وإنقاذه من الموت، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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