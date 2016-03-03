ضبط سائق "توك توك" خطف فتاة وحاول اغتصابها داخل مدرسة بالمطرية

تباشر نيابة المطرية، برئاسة المستشار شريف مختار، التحقيق مع سائق "توك توك" خطف فتاة، وحاول اغتصابها داخل مدرسة، ولكن الأهالى تمكنوا من إنقاذها والقبض عليه.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من الأهالى، يفيد ضبطهم سائق "توك توك" مختطف فتاة، وحاول الدخول بها إلى مدرسة خالية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم اختطف فتاة داخل توك توك تحت تهديد السلاح، وتوجه بها إلى منطقة بها مدرسة، وحاول الدخول بها للاعتداء عليها جنسيا، إلا إن الأهالى ضبطوه، وتعدوا عليه بالضرب، تم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات.

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