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مدير مكتب نجاد البرعى: قاضى التحقيق أخلى سبيل المحامى الحقوقى

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مدير مكتب نجاد البرعى: قاضى التحقيق أخلى سبيل المحامى الحقوقى مدير مكتب نجاد البرعى: قاضى التحقيق أخلى سبيل المحامى الحقوقى
قال مدير مكتب نجاد البرعى المحامى الحقوقى والرئيس التنفيذى لمؤسسة المجموعة المتحدة، إن نجاد البرعى غادر منذ قليل محكمة شمال الجيزة، بعد قرار إخلاء سبيله الصادر من قاضى تحقيق محكمة الاستئناف، وأنه فى طريقه الآن إلى منزله عقب انتهاء جلسة التحقيق.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك هى الجلسة الرابعة، حيث أنه سبق استجوابه على مدار 3 جلسات سابقة فى بلاغ مقدم ضده ومستشارين آخرين من رئيس مجلس القضاء.


>إخلاء سبيل نجاد البرعى بعد التحقيق معه فى بلاغ مقدم ضده من مستشارين
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