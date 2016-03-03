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إصابة متعهد تغذية فى مشاجرة مع وكيل مدرسة بالمنيا

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إصابة متعهد تغذية فى مشاجرة مع وكيل مدرسة بالمنيا إصابة متعهد تغذية فى مشاجرة مع وكيل مدرسة بالمنيا
أصيب متعهد تغذية مدرسية بمركز ديرمواس فى المنيا، بعد وقوع مشاجرة بينه ووكيل مدرسة سمهان الابتدائية، بسبب تأخر المتعهد في الوصول لتسليم التغذية للطلبة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لعمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصاب بمدرسة فى مركز ديرمواس.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع المشاجرة بين "جمال. ع" 58 سنة وكيل المدرسة، و"عبد الرحمن .خ" 24 سنة، المندوب المتعهد بالتغذية المدرسية، وتبين وقوع مشادة كلامية بينهما، بسبب تأخر الثانى "متعهد التغذية" فى الحضور للمدرسة لتسليم التغذية للطلبة، وتطورت لمشاجرة تخللها قيام وكيل المدرسة بالتعدى بالضرب على المتعهد، وإحداث إصابته مستخدما سلاح أبيض "مطواة".

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة وكيل المدرسة السلاح الأبيض، وبمواجتهته، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وحرر محضر بالواقعة، وجارى التحرى حول ظروف وملابسات الواقعة.

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