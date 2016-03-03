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خطة «صوت العرب» للاحتفال بيوم المرأة

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خطة «صوت العرب» للاحتفال بيوم المرأة خطة «صوت العرب» للاحتفال بيوم المرأة

أكدت الدكتورة لمياء محمود رئيسة صوت العرب أنه يجري الإعداد للاحتفال بيوم المرأة العالمي ٨ مارس، وكذلك يوم المرأة المصري والمقرر له السادس عشر من ذات الشهر.

وأوضحت لمياء أن الخطة الموضوعة تضمن عدة فقرات متنوعة منها فترة مفتوحة بعنوان من حقها تتناول التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل وكيفية تغلبها عليها إلى جانب حلقات عن المرأة الأفريقية وفي الشام وفترة بعنوان أم الشهيد عن حال النساء في فلسطين والعديد من الأفكار الأخرى التي تتضمنها البرامج عبر أثير المحطة.

وقالت رئيسة صوت العرب إن الاحتفالات تبدأ على الشبكة منذ ٨ مارس الجاري وتستمر على مدى الأسبوع وصولا إلى اليوم المخصص للاحتفال بالمرأة المصرية والتي أكدت لمياء أنها ستحظى باهتمام وفقرات كبيرة تعبر عن نجاحاتها ودورها في المجتمع.

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