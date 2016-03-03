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مقتدى الصدر يدعو أنصاره لمظاهرة سلمية على أبواب المنطقة الخضراء ببغداد

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مقتدى الصدر يدعو أنصاره لمظاهرة سلمية على أبواب المنطقة الخضراء ببغداد مقتدى الصدر يدعو أنصاره لمظاهرة سلمية على أبواب المنطقة الخضراء ببغداد

جدد زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، دعوة أنصاره الخميس، إلى مظاهرة سلمية على أبواب المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد والتى تحوى مقار والبرلمان والسفارات العربية والأجنبية، وشدد على الالتزام بنهج السلمية وعدم الاعتداء على أحد.

وقال الصدر -فى بيان صحفى اليوم- أن الدخول إلى المنطقة الخضراء فى مظاهرة الجمعة غدًا ليس محله وإنما بعد انتهاء المهلة التى حددها بـ 45 يوما للحكومة لانجاز الإصلاحات وأوصى المتظاهرين بأن يكون هتافهم وشعارهم للعراق وحده، وفى حال مخالفة أى شخص أو مجموعة لذلك يتم إبعادهم بالطرق اللائقة.

وأضاف: سأسعى للوصول إلى المظاهرة على الرغم من التهديدات بالقتل، داعيًا المتظاهرين الوطنيين إلى الاستمرار فى التنظيم الجيد الذى حدث فى مظاهرات الجمعة الماضية.

ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة، من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
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مصر 365

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