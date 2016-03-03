الخارجية الإيرانية: وضع حزب الله على القائمة السوداء يعرض لبنان للخطر

>قال التلفزيون الرسمى إن إيران اتهمت دول الخليج العربية اليوم الخميس بتعريض استقرار لبنان للخطر بإدراج جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من طهران على القائمة السوداء فى تحرك من المرجح أن يؤجج التوتر فى الخصومة بين طهران والرياض.

وصنف مجلس التعاون الخليجى المؤلف من ست دول أعضاء حزب الله منظمة إرهابية أمس الأربعاء ليفتح المجال أمام فرض مزيد من العقوبات على الجماعة التى تتمتع بنفوذ كبير فى لبنان وفى المعارك فى سوريا.

وتتنافس السعودية وإيران على الهيمنة فى المنطقة وتدعمان فصائل مختلفة فى لبنان المنقسم طائفيا وفى الحرب الأهلية السورية، ونقل التلفزيون الرسمى الإيرانى عن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية قوله "حزب الله هو طليعة المقاومة ضد النظام الصهيونى (إسرائيل) وإيران فخورة بالجماعة وهى أيضا من أبطال المعركة ضد الإرهاب فى الشرق الأوسط."

وتابع قوله "وصف حزب الله بأنه جماعة إرهابية... سيضر بالوحدة والأمن فى لبنان."

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الثلاثاء إن السعودية دفعت لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع السياسى بقرارها وقف مساعدات للجيش اللبنانى لكنه أكد أن البلاد ليست على حافة حرب أهلية وأن حكومة الوحدة الوطنية التى تضم حزب الله ستصمد.

وفى 2013 فرض مجلس التعاون الخليجى الذى يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر عقوبات على حزب الله بعد أن دخل الحرب فى سوريا دعما للرئيس السورى بشار الأسد.

ولم يحدد مجلس التعاون الخليجى أمس التحرك الذى سيتخذه ضد حزب الله لكن السعودية قالت الأسبوع الماضى إنها أدرجت أسماء أربع شركات وثلاث لبنانيين فى قائمة سوداء لارتباطهم بالجماعة.

ودخلت العلاقات بين لبنان والسعودية فى أزمة منذ أن علقت الرياض مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبنانى ردا على تقاعس حكومة بيروت عن إدانة الهجمات على بعثتين دبلوماسيتين للسعودية فى إيران.

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