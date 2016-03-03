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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف يصل باريس

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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف يصل باريس ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف يصل باريس

>وصل ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، إلى فرنسا، اليوم الخميس، فى زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء أنه كان فى استقبال ولى العهد لدى وصوله مطار "أورلي" فى باريس وزيرة البيئة الفرنسية، سيقولين رويال، وسفير المملكة لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقرى.

ويضم الوفد الرسمى لولى العهد فى زيارته لفرنسا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان.

وتأتى زيارة ولى العهد إلى باريس فى أعقاب ترأسه وفد المملكة المشارك فى الاجتماع الـ 33 لوزراء الداخلية العرب بتونس والذى اختتم أعماله أمس.
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مصر 365

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