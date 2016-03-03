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إصابة ضابط شرطة في كمين بمحور 26 يوليو حال استيقافه سيارة نقل

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إصابة ضابط شرطة في كمين بمحور 26 يوليو حال استيقافه سيارة نقل إصابة ضابط شرطة في كمين بمحور 26 يوليو حال استيقافه سيارة نقل

أرشيفية

أعلن مسؤول مركز الإعلان الأمني بوزارة الداخلية أن ضابط شرطة أصيب في كمين بطريق محور 26 يوليو حال استيقافه سيارة لفحص التراخيص.

وأوضح المسؤول الأمني – في تصريحات صحفية اليوم – أنه أثناء قيام النقيب علاء سعد “من قوة الإدارة العامة للمرور” بحملة مرورية أعلى الطريق الصحراوى (اتجاه ميدان لبنان) بطريق محور 26 يوليو، وأثناء قدوم السيارة النقل رقم (5926 ر هـ ص) قيادة “ضياء.م.ع”، وبسؤاله عن التراخيص رفض إبرازها، وقام بصدم الضابط المذكور وفر هاربا.

وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وضبط السائق، كما تم نقل الضابط إلى المستشفى.

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