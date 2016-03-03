أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القوات المسلحة تحذر من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الانترنت

Google+ Print
القوات المسلحة تحذر من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الانترنت القوات المسلحة تحذر من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الانترنت

اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية

أكد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن ما يتم تداوله من إعلان عن فتح باب التوظيف بالهيئة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة “يفتقد إلى الدقة وتم تحريفه من تصريحات رئيس الهيئة الهندسية”، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الانترنت.

وقالت الهيئة الهندسية – في بيان اليوم – إنها توفر الآلاف من فرص العمل للشباب الجادين للعمل ميدانيا في إنشاء وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي يجري إقامتها حاليا، بحيث يتقدم الشباب الراغبون في العمل إلى المشرفين على المشروع لاختبارة وتسليمة العمل بتلك المواقع على مستوي الجمهورية.

وقالت الهيئة إنه في حالة الحاجة إلى تشغيل عدد من ذوي الخبرة والكفاءة في التخصصات المختلفة يتم الإعلان عنه رسميا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري وعبر كافة وسائل الاعلام، مشيرة إلى أن الهيئة غير مسئولة عن أية أخبار علي اي مواقع او وسائل اخري بخلاف ذلك .

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يستمر – حاليا وحتي منتصف شهر مارس الجاري – فتح باب القبول لذوي الخبرة والكفاءة من الفنيين وعمال التشغيل والصيانة للعمل على ماكينات الأساسات العميقة “دق الخوازيق” وماكينات حفر آبار المياة للعمل بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات، على أن تقدم طلبات التعيين والالتحاق بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة الإفريقية بجوار مستشفي عين شمس التخصصي – العباسية لماكينات الاساسات العميقة ، وبمقر دار المياة بشارع حسن مأمون خلف مدرسة المنهل – مدينة نصر لماكينات حفر الآبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا