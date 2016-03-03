القوات المسلحة تحذر من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الانترنت

أكد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن ما يتم تداوله من إعلان عن فتح باب التوظيف بالهيئة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة “يفتقد إلى الدقة وتم تحريفه من تصريحات رئيس الهيئة الهندسية”، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الانترنت.

وقالت الهيئة الهندسية – في بيان اليوم – إنها توفر الآلاف من فرص العمل للشباب الجادين للعمل ميدانيا في إنشاء وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي يجري إقامتها حاليا، بحيث يتقدم الشباب الراغبون في العمل إلى المشرفين على المشروع لاختبارة وتسليمة العمل بتلك المواقع على مستوي الجمهورية.

وقالت الهيئة إنه في حالة الحاجة إلى تشغيل عدد من ذوي الخبرة والكفاءة في التخصصات المختلفة يتم الإعلان عنه رسميا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري وعبر كافة وسائل الاعلام، مشيرة إلى أن الهيئة غير مسئولة عن أية أخبار علي اي مواقع او وسائل اخري بخلاف ذلك .

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يستمر – حاليا وحتي منتصف شهر مارس الجاري – فتح باب القبول لذوي الخبرة والكفاءة من الفنيين وعمال التشغيل والصيانة للعمل على ماكينات الأساسات العميقة “دق الخوازيق” وماكينات حفر آبار المياة للعمل بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات، على أن تقدم طلبات التعيين والالتحاق بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة الإفريقية بجوار مستشفي عين شمس التخصصي – العباسية لماكينات الاساسات العميقة ، وبمقر دار المياة بشارع حسن مأمون خلف مدرسة المنهل – مدينة نصر لماكينات حفر الآبار.