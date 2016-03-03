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وزير الدفاع: القضاء العسكرى حارس أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته

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وزير الدفاع: القضاء العسكرى حارس أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته وزير الدفاع: القضاء العسكرى حارس أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته

الفريق صدقي صبحي

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن رجال القضاء العسكري يمثلون عنواناً للقوات المسلحة يحتذى به في الانضباط العسكري والالتزام بالمبادئ التي تتحلى بها المؤسسة العسكرية.

وأكد القائد العام – خلال لقائه بضباط القضاء العسكري – أن للقضاء العسكري سجلا ناصعا على مدى تاريخه منوطا بتحقيق العدل سواء داخل القوات المسلحة أو بالتعاون مع القضاء المدني في نسيج واحد لحماية سيادة القانون وصون مقدرات وممتلكات الشعب المصري وأمنه القومي.

وأشار إلى أن رجال القضاء يحملون أمانة العدل ويؤدون رسالتهم فما وهنوا ولا كلت عزائمهم حين حملوها ولم يفرطوا في أصولها حين مارسوها، وأن القضاء المصري يرابض تحت لوائه رجال شوامخ تحلوا بالعلم وتوارثوا الخبرة والقيم النبيلة في إطار من الحكمة، مؤكداً أن القضاء العسكري رافد من روافد القضاء العام وحارس أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته.

وأوصى القائد العام، رجال القضاء العسكري ببذل المزيد من الجهد غاية في مواجهة التحديات الراهنة واستكمال الدور المنوط بهم والقيام به بكل عزم، مبدياً ثقته الواسعة في القضاء العسكري ورجاله في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم. وقام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال هيئة القضاء العسكري.

وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عماد عبدالعزيز قد ألقي كلمة، أكد فيها أن القضاء وحده هو السبيل لإقامة العدل تصان به الحرمات والقيم ويتحقق به الاخاء والمساواة بين الناس .
> وأشار إلى تطوير قانون القضاء العسكري وتوفير كل الضمانات والشروط سواء في الوظائف أو الممارسة القضائية لتكون كلمة القانون واحدة سواء للقضاء العسكري أو المدني؛ بما يساهم في وتحقيق العدالة الناجزة في جميع القضايا التي تدخل في نطاق الاختصاص.

حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ

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