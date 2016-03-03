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النائب مصطفي سالم يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين حول نقص المقررات التموينية

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أكد الإعلامي  مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا بسوهاج، أنه قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، حول النقص الحاد في بعض سلع المقررات التموينية الشهرية والتي يتم صرفها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية، وخاصة الزيت والأرز والسكر، مما يؤثر على حياة ملايين المواطنين، خاصة البسطاء منهم والذين يعتمدون على سلع المقررات التموينية الشهرية بشكل أساسي، مما يستوجب ضرورة بحث الموضوع وطرح الحقائق بشأنه علي المواطنين.

وكانت منافذ صرف مقررات السلع التموينية قد شهدت خلال الفترة السابقة حالة من التكدس ووصلت إلى حد المشاجرات في بعض الأحيان بين المواطنين وبقالى التموين بسبب النقص الشديد فى سلع السكر والزيت والارز، بدون إبداء المسئولين بوزارة التموين مبررات مقبولة وواضحة عن سبب الازمة.

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