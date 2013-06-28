اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين الإخوان والمتظاهرين بسمنود

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين أثناء خروج المتظاهرين في مسيرة سلمية في شوارع المدينة ، للتنديد بسياسة الإخوان.

فوجئ المتظاهرين بقيام عناصر من الإخوان المسلمين بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية إلى جانب إلقاء مياة نار حارقة عليهم.

وأكد شهود عيان أن المتظاهرين خرجوا في مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة ، وأثناء مرور المتظاهرين من أمام منزل قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ويدعى متولي عبد الباسط وقام أنصاره بإلقاء الحجارة ومياه النار على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم ، الأمر الذي دفع المتظاهرين لرشقهم بالحجارة ومازالت الاشتباكات مستمرة بين الطرفين.

فيما ترددت أنباء عن إصابة 6 من بين المتظاهرين نتيجة إلقاء الحجارة ومياه النار عليهم.