أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شمة المزروعي تترأس الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للشباب

Google+ Print
شمة المزروعي تترأس الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للشباب شمة المزروعي تترأس الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للشباب

ترأست معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للشباب وذلك لاستعراض ومناقشة اختصاصات وأهداف المجلس الجديد المعتمد في التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات مؤخرا ومناقشة خطط العمل المستقبلية.

وافتتحت معاليها الجلسة بكلمة ترحيبية بالأعضاء وتهنئتهم بالثقة التي أولتها لهم القيادة واختيارهم لتمثيل شباب الإمارات في المجلس.. وأعربت عن أملها في أن يكون هذا المجلس بكفاءاته التي اختيرت داعما قويا وأساسيا لعمل حكومتنا الرشيدة وتحقيق رؤيتها.

وتقدمت معاليها بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة التي أولاها سموهما لشباب الوطن واختيارهم ليكونوا داعما رئيسيا في عمل حكومة المستقبل وتمكينهم وطاقاتهم لخدمة الوطن والمساهمة في تنميته.

وأكدت معاليها أن المجلس لديه مسؤوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات شباب الوطن وذلك من خلال تفعيل مشاركتهم الريادية في المجتمع وفي مختلف القطاعات وتمثيلهم خير تمثيل في المحافل المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لتمكين الجيل الحالي والقادم لصناعة المستقبل والعمل بأدواته.

وتضمنت أجندة الجلسة استعراض ومناقشة اختصاصات وأهداف مجلس الإمارات للشباب وتعريف أعضاء المجلس بها والتي تتمثل في وضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الدولة وتحديد التحديات التي تواجه الشباب واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها بجانب اقتراح الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع  في مختلف القطاعات في الدولة.

كما يختص المجلس باستطلاع آراء الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع رعاية الشباب الموهوبين إضافة إلى تمثيل الشباب في المحافل الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى منظومة عمل الاتحادية وتعريف أعضاء المجلس بالآليات والأدوار التي تعمل من خلالها الجهات الاتحادية.

وتخلل الاجتماع نقاش مفتوح لاقتراح مبادرات وأفكار لعمل مجلس الإمارات للشباب وإعداد خطة عمل وتصور للفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن المجلس يضم في عضويته مجموعة من الشباب الإماراتي الذين لا تتجاوز أعمارهم / 25 / عاما وهم من ذوي المؤهلات المتنوعة والاهتمامات ما بين العمل في قطاعات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص والأدب والثقافة وإدارة الإعمال إضافة إلى العمل في مهن متخصصة مثل العمل في المفاعل النووي الإماراتي وإطلاق مبادرات مجتمعية متخصصة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك