عامر حسين: نحاول إنهاء الدوري في منتصف يوليو وبدء الموسم الجديد في سبتمبر

يسابق اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين الزمن للانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم في ظل ازدحام الأجندة بمباريات دولية للمنتخب ومشاركة أربعة أندية في البطولات الإفريقية.

وفي هذا الصدد، تحدث عامر حسين، قائلا: "الدوري لن ينتهي مبكرًا كما يتصور البعض، بل ستقام جولتين فقط طوال شهر مارس الجاري، في ظل ارتباط المنتخب بمباراتي نيجيريا، ومشاركة الأهلي والزمالك والمقاصة وإنبي في دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأضاف في تصريحات لقناة (النهار) "كما يخوض المنتخب معسكرًا في أواخر يوليو لارتباطه بلقاء مع تنزانيا يوم 3 يونيو في تصفيات كأس إفريقيا، لذا الوقت المتاح لإقامة مباريات الدوري قليل للغاية".

وأوضح: "هناك محاولات لإنهاء بطولة الدوري في منتصف يوليو، وانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر، حتى يعود الدوري الممتاز لجدوله المعتاد".

ولفت رئيس لجنة المسابقات في ختام تصريحاته إلى أن المسابقة تسير حتى الآن بشكل جيد بعد إقامة 21 جولة في ظل انطلاقها في أكتوبر الماضي.