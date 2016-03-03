وزير الأوقاف يستقبل أسقف أسيوط على هامش مؤتمر «الإعلام في التصدي للإرهاب»‎

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الأنبا يوأنس، أسقف مطرانية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمقر إقامته بفندق جامعة أسيوط، وذلك على هامش المؤتمر الدولي «دور الإعلام في التصدي للإرهاب» والذي ينظمه مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، بحضور فضيلة الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

من جانبه أشار جمعة إلى التعاون القائم بين الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والأنبا يوأنس، أسقف مطرانية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في خدمة أبناء المحافظة والعمل علي تحقيق استقرار الوطن والوحدة والرقي بين أبناءه.

من جانبه أشاد الأنبا يوأنس بالدور الوطني المتميز لوزارة الأوقاف بصفة عامة ومديرية أوقاف أسيوط بصفة خاصة والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للأفكار الهدامة وخدمة الوطن وأبناءه.