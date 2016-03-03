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تأجيل محاكمة صاحب «أونست» في «النصب على المواطنين» لـ 31 مارس

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تأجيل محاكمة صاحب «أونست» في «النصب على المواطنين» لـ 31 مارس تأجيل محاكمة صاحب «أونست» في «النصب على المواطنين» لـ 31 مارس

إكرامى الصباغ

أجلت محكمة جنح دار السلام، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست”، المتهم بالنصب على المواطنين إلى جلسة ٣١ مارس، للإطلاع، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعددٍ من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، حين تقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق.

ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم تسلمهم شيئًا.

وكان قد تقدم 32 مواطنًا من المجني عليهم ببلاغات لقسم شرطة دار السلام، يتهمون فيها رجل الأعمال “إكرامي الصباغ “، بالنصب عليهم.

وأمر المستشار جمال الجبلاوي، رئيس نيابة دار السلام، عند عرض البلاغات على النيابة العامة، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

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