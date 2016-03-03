أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حركة تنقات واسعة داخل مديرية أمن الشرقية

Google+ Print
حركة تنقات واسعة داخل مديرية أمن الشرقية حركة تنقات واسعة داخل مديرية أمن الشرقية


> كتب – محمد سامى

قالت مصادر أمنية فى مديرية أمن الشرقية إن اللواء حسن سيف مدير الأمن بصدد اعتماد حركة تنقلات داخلية تشمل عددًا من الضباط .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA ، أن الحركة تشمل نقل 5 من ضباط إدارة المرور إلى المراكز والأقسام، كما تشمل الحركة نقل 6 من مأمورى المراكز والأقسام، و5 من نواب المأمور، بالإضافة إلى 3 من رؤوساء المباحث وعدد من المعاونين .

وأشارت المصادر، إلى أنه سوف يتم نقل العقيد حاتم الهيدبى إلى محافظة بنى سويف تنفيذًا لقرار نقله الصادر عن وزارة الداخلية ، بتاريخ 16 فبراير الماضى .

من جانب آخر أكدت المصادر، أن حركة التقلات تمت دراستها بشكل كبير من أجل إعادة الانضباط للشارع الشرقاوى، وتحقيق نجاحات أمنية غير مسبوقة تضاف إلى ما قامت به قوات الأمن خلال الفترة الماضية فى تحقيق الأمن السياسى من خلال مداهمة عددا من البؤر مثل قرية العدوة مركز ههيا، والأمن الجنائى مثل مداهمة قرية العاقولة بمركز منيا القمح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا