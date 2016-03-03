حركة تنقات واسعة داخل مديرية أمن الشرقية



> كتب – محمد سامى

قالت مصادر أمنية فى مديرية أمن الشرقية إن اللواء حسن سيف مدير الأمن بصدد اعتماد حركة تنقلات داخلية تشمل عددًا من الضباط .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA ، أن الحركة تشمل نقل 5 من ضباط إدارة المرور إلى المراكز والأقسام، كما تشمل الحركة نقل 6 من مأمورى المراكز والأقسام، و5 من نواب المأمور، بالإضافة إلى 3 من رؤوساء المباحث وعدد من المعاونين .

وأشارت المصادر، إلى أنه سوف يتم نقل العقيد حاتم الهيدبى إلى محافظة بنى سويف تنفيذًا لقرار نقله الصادر عن وزارة الداخلية ، بتاريخ 16 فبراير الماضى .

من جانب آخر أكدت المصادر، أن حركة التقلات تمت دراستها بشكل كبير من أجل إعادة الانضباط للشارع الشرقاوى، وتحقيق نجاحات أمنية غير مسبوقة تضاف إلى ما قامت به قوات الأمن خلال الفترة الماضية فى تحقيق الأمن السياسى من خلال مداهمة عددا من البؤر مثل قرية العدوة مركز ههيا، والأمن الجنائى مثل مداهمة قرية العاقولة بمركز منيا القمح .