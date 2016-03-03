بالصور.. السفير الأمريكى يتفقد محطة مياه بهيج بأسيوط

تفقد السفير الأمريكى بمصر ستيفن بيكروفت محطة مياه بهيج والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 17 مليون جنيه.

ورافقته خلال التفقد شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وأيضًا المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط.

وكان قد استهل السفير الأمريكى بمصر صباح اليوم الخميس زيارته لمحافظة أسيوط بزيارة دينية للدير المحرق بالقوصية، وأعرب عن سعادته البالغة لزيارته محافظة أسيوط.

ويأتى ذلك فى إطار زيارة السفير الأمريكى بمصر والوفد المرافق لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التى تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.

ومن ناحيته قال السفير الأمريكى إن المشروعات الجديدة التى يتم فيها التعاون مع محافظة أسيوط تخدم حوالى 315 ألف مواطن وأنه من خلال الجهود المشتركة تم مد خدمة الصرف الصحى فى 8 قرى بمحافظتى أسيوط وسوهاج بالإضافة إلى 4 قرى أخرى مستفيدة وأضاف أن الوكالة الأمريكية ساعدت فى مد خطوط مياه الشرب وتوصيل 4800 وصلة منزلية فى أسيوط مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أتاحت أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال الفترات السابقة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن الحكومة المصرية مستمرة فى خطط دعم وإنشاء مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمراكز منوهًا عن وجود 93 قرية فى أسيوط بها مشروعات للصرف الصحى جارٍ تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فضلاً عن انتهاء 4 مشروعات للصرف الصحى حالياً فى قرية بنى إدريس بمركز القوصية و3 قرى بمركز أبوتيج ليضافوا إلى القرى التى يعمل بها الصرف الصحى فى أسيوط ليصبح الإجمالى 7 قرى منها 2 فى مركز أسيوط وقرية بمركز القوصية.

وأشاد محافظ أسيوط بمشروع الصرف الصحى الذى تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمركز أبوتيج والذى شمل 3 قرى هى "بنى سميع – الزيرة – الاقادمة" بتكلفة إجمالية تبلغ 72 مليون جنيه ويوفر خدمة الصرف الصحى لما يقارب 50 ألف مواطن.

ومن ناحيته قال السفير الأمريكى إن المشروعات الجديدة التى يتم فيها التعاون مع محافظة أسيوط تخدم حوالى 315 ألف مواطن وأنه من خلال الجهود المشتركة تم مد خدمة الصرف الصحى فى 8 قرى بمحافظتى أسيوط وسوهاج بالإضافة إلى 4 قرى أخرى مستفيدة وأضاف أن الوكالة الأمريكية ساعدت فى مد خطوط مياه الشرب وتوصيل 4800 وصلة منزليه فى أسيوط مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أتاحت أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال الفترات السابقة.

- السفير الأمريكى يزور دير المحرق بالقوصية خلال جولته لأسيوط