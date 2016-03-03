ندوة لفن إتيكيت الحياة وبروتوكولات العمل بجامعة المنصورة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة ندوة تثقيفية بعنوان "إتيكيت الحياة وبروتوكولات العمل" بقاعة الدكتور مدحت محمد على بطب المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة والدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة نسرين، فى بيان للجامعة اليوم، أن هذه الندوة تهدف لتوضيح أساسيات فن الإتيكيت والبروتوكول والاستفادة منهما فى تعاملات الحياة اليومية ومواسم الاحتفالات المختلفة.

حاضر فى الندوة الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى مدرس إدارة الفنادق بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورةـ حيث تحدث عن عدة موضوعات ذات صلة بموضوع الندوة وتتلخص فى مفهوم كلمة الإتيكيت والأصل اللغوى لها واستنباطها من الرسائل السماوية ،الفرق بين الإتيكيت والبروتوكول ،فائدة الاعتماد على فى الحياة، إتيكيت المجاملة ودور تعبيرات الوجه فى تدعيمها.

كما تحدث عن إتيكيت الجلوس فى السيارة اتيكيت المشى ،اتيكيت المصافحة وتحبة الآخرين ،اتيكيت صعود وهبوط السلم الكهربائى اتيكيت الحديث واهمية الإصغاء خلاله ،اتيكيت الشكر والثناء- اتيكيت بطاقة الدعوة ،اتيكيت تقديم الهدية ،اتيكيت ترتيب المائدة ، اتيكيت تقديم المشروبات وطريقة شربها ،اتيكيت تجميل وتزيين أماكن الاحتفالات .

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