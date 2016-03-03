أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة المنيا تنظم الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

Google+ Print
جامعة المنيا تنظم الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية جامعة المنيا تنظم الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية
تنظم جامعة المنيا الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا وأحكام التلاوة والتجويد والثقافة الإسلامية "رحابة الفكر الإسلامي في مواجهة التطرف" تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا في الفترة من 5 إلي 9 مارس الجارى بمشاركة 19 جامعة من جامعات .

وأكد أبو المجد، فى بيان للجامعة اليوم، أهمية الثقافة الإسلامية، لما لها من اهمية تربوية للشباب، ليدرك الشاب والفتاة منطلقاته العقدية، فيتعرف على أركان الإيمان، والاستدلال عليها، وما يتعلق بها، والتي توفر للشباب الجامعي أساساً صلباً للانطلاق في طريقه السديد. كما توفر له مناعة من الانحراف وراء الشعارات البراقة الخادعة، في عصر الفضائيات والإنترنت بل وتسلحه بأسلحة العصر، وتحمله رسالة عالمية، يدعو إليها في مختلف الأزمنة والأمكنة.

وأضاف رئيس الجامعة، علي ضرورة تعريف الطالب بأكبر التحديات الخارجية، التي تهدد الثقافة الإسلامية، وأهم هذه التحديات المعاصرة، هي الغزو الفكري، والعولمة، والفكر المتطرف.

وأشار حبشى مصيلحى مدير عام رعاية الطلاب بأن الملتقي يهدف إلي دعم وتنمية الوعي الديني لدي الطلاب وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات في المشاركة والتعارف وتكوين علاقة طبية فيما بينهم.

موضوعات متعلقة
>افتتاح معرض للخزف فى ختام الورشة التثقيفية بالفنون الجميلة فى المنيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"