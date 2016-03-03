جامعة المنيا تنظم الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تنظم جامعة المنيا الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا وأحكام التلاوة والتجويد والثقافة الإسلامية "رحابة الفكر الإسلامي في مواجهة التطرف" تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا في الفترة من 5 إلي 9 مارس الجارى بمشاركة 19 جامعة من جامعات مصر

وأكد أبو المجد، فى بيان للجامعة اليوم، أهمية الثقافة الإسلامية، لما لها من اهمية تربوية للشباب، ليدرك الشاب والفتاة منطلقاته العقدية، فيتعرف على أركان الإيمان، والاستدلال عليها، وما يتعلق بها، والتي توفر للشباب الجامعي أساساً صلباً للانطلاق في طريقه السديد. كما توفر له مناعة من الانحراف وراء الشعارات البراقة الخادعة، في عصر الفضائيات والإنترنت بل وتسلحه بأسلحة العصر، وتحمله رسالة عالمية، يدعو إليها في مختلف الأزمنة والأمكنة.

وأضاف رئيس الجامعة، علي ضرورة تعريف الطالب بأكبر التحديات الخارجية، التي تهدد الثقافة الإسلامية، وأهم هذه التحديات المعاصرة، هي الغزو الفكري، والعولمة، والفكر المتطرف.

وأشار حبشى مصيلحى مدير عام رعاية الطلاب بأن الملتقي يهدف إلي دعم وتنمية الوعي الديني لدي الطلاب وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات في المشاركة والتعارف وتكوين علاقة طبية فيما بينهم.

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