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وزير الأوقاف يستقبل أسقف أسيوط على هامش مؤتمر "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب"

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وزير الأوقاف يستقبل أسقف أسيوط على هامش مؤتمر "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب" وزير الأوقاف يستقبل أسقف أسيوط على هامش مؤتمر "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب"
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الأنبا يوأنس، أسقف مطرانية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمقر إقامته بفندق جامعة أسيوط، وذلك على هامش المؤتمر الدولى "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب"، الذى ينظمه مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، بحضور فضيلة الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى التعاون القائم بين الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والأنبا يوأنس، أسقف مطرانية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فى خدمة أبناء المحافظة والعمل على تحقيق استقرار الوطن والوحدة والرقى بين أبنائه.

وأشاد الأنبا يوأنس بالدور الوطنى المتميز لوزارة الأوقاف بصفة عامة ومديرية أوقاف أسيوط بصفة خاصة، والعمل على نشر الفكر الوسطى المستنير والتصدى للأفكار الهدامة وخدمة الوطن وأبنائه.

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مؤتمر "دور الإعلام فى التصدى للإرهاب"يناقش 30 بحثاً فى

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