بالفيديو والصور.. وصول الفنانة مريهان حسين إلى مصلحة الطب الشرعى بزينهم

وصلت منذ قليل إلى مصلحة الطب الشرعى بزينهم الفنانة مريهان حسين بصحبة عدد من أفراد هيئة دفاعها وأصدقائها، لتوقيع الكشف الطبى عليها، لبيان ما بها من اعتداءات وإصابات، والتأكد من تعرضها لعملية "هتك عرض" على يد ضباط شرطة الهرم من عدمه.> وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة قد قررت إخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالتعدى على موظف أثناء تأدية مهام عمله، والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطى الشرطة بضمان وظيفتهم فى اتهامهم بهتك عرض الفنانة واستعمال القسوة.

مريهان حسين تغادر نيابة الهرم متوجهة للطب الشرعى برمسيس لإجراء الكشف الطبى