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إخلاء سبيل نجاد البرعى بعد التحقيق معه فى بلاغ مقدم ضده من مستشارين

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إخلاء سبيل نجاد البرعى بعد التحقيق معه فى بلاغ مقدم ضده من مستشارين إخلاء سبيل نجاد البرعى بعد التحقيق معه فى بلاغ مقدم ضده من مستشارين
قرر قاضى التحقيق بمحكمة شمال الجيزة، المستشار عبد الشافى عثمان، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المحامى الحقوقى نجاد البرعى بضمان محل إقامته، على خلفية بلاغ مقدم ضده من مستشارين بإحدى الهيئات القضائية.

كان المحامى بالنقض نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، تواجد اليوم الخميس، بمحكمة شمال الجيزة للتحقيق معه فى 6 اتهامات موجهة له أولها إدارة جماعة دون ترخيص، وإذاعة أنباء من شأنها تكدير السلم العام، بحسب ما غرد به عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر، ثم عاد ليغرد بأنه يتوقع إخلاء سبيله من مديرية الأمن.

قاضى التحقيق يوجه تهمة تكدير السلم العام لنجاد البرعى ضمن 6 اتهامات
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