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رفع محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للاستراحة

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رفع محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للاستراحة رفع محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للاستراحة
رفعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قط"ر، وذلك للاستراحة، وستواصل المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث أمين الصيرفى.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

دفاع المتهم الثالث فى التخابر مع قطر: مين ميقدرش ينفذ أوامر رئيس الجمهورية
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