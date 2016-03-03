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أستاذ طب الأطفال: 60% من أطفال مصر مصابون بالأنيميا بسبب سوء التغذية

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أستاذ طب الأطفال: 60% من أطفال مصر مصابون بالأنيميا بسبب سوء التغذية أستاذ طب الأطفال: 60% من أطفال مصر مصابون بالأنيميا بسبب سوء التغذية
الكثير من الأطفال يعانون من الأنيميا أو فقر الدم بسبب نقص الحديد فى أجسامهم، وفى هذا السياق، كشف الدكتور أحمد البليدى، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال كلية طب قصر العينى، أن 60% من أطفال يعانون من الأنيميا بسبب سوء التغذية.

وأوضح "البليدى" أن سوء تغذية الأم الحامل يؤدى إلى ولادة أطفال يعانون من فقر الدم أو الأنيميا لذلك يجب على كل أم أن تهتم بصحتها لإنجاب طفل لا يعانى من أى اضطرابات فى النمو.

وأضاف أن النوع الأشهر والأكثر انتشارا وخاصة ً بين الأطفال هو أنيميا نقص الحديد، وعلاج ذلك النوع من الأنيميا يكون بالحفاظ على الغذاء المتوازن، والحرص على وجبة الإفطار بشكل يومى، بالإضافة إلى بعض الأطعمة رخيصة الثمن والغنية بالحديد وتشمل:
>1- الباذنجان: وهو من الأطعمة الشهيرة والمعروفة لدى المصريين، وله العديد من الفوائد وهو يحتوى على عنصر الحديد، ويفضل تقطيع الباذنجان وإعطاؤه للطفل نيئا لتناوله.
>2- العسل الأسود: من الأطعمة الرائعة والذى يتميز برخص سعره، ويحتوى على كمية كبيرة من الحديد، بالإضافة إلى السكر الذى يعطى الشخص الطاقة، والقدرة على الحركة، وينصح بتناول الشخص "معلقة على الريق".
>3- الجرجير: من الخضراوات التى يمكن تناولها بشكل منفرد أو من خلال السلطة، وهى تحتوى على عنصر الحديد، بالإضافة إلى أنه رخيص السعر، ويساعد على علاج الأنيميا.
>4- السبانخ: من الخضراوات الهامة والمعروفة باحتوائها على كمية كبيرة من الحديد، وهى مفيدة فى علاج الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد.
>5- الملوخية: من الأطعمة اللذيذة، والتى تعالج أيضا نقص الحديد بالجسم، كما أنها تحتوى على مواد مضادة للأكسدة، وتقلل من نسبة الكوليسترول بالدم.


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