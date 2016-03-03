عامر حسين: نحاول إنهاء الدوري في منتصف يوليو وبدء الموسم الجديد في سبتمبر

(إفي): أعلنت اللجنة الأوليمبية الأسترالية اليوم الخميس وفاة سارا تايت الحائزة على الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن 2012 بمنافسات التجديف، في ملبورن عن 33 عاما بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وبالإضافة إلى أوليمبياد لندن، كانت تايت قد شاركة في دورتي 2004 و2008 الأوليمبيتين وفي بطولة العالم للتجديف نسختي 2005 والتي فازت خلالها بميداليتين واحدة ذهبية والأخرى فضية، و2011 التي حصلت خلالها على ميدالية برونزية.

وكانت تايت قد أنجبت ابنين في 2009 و2013 وبعد ميلاد طفلها الثاني اكتشفت إصابتها بسرطان العنق لتعتزل التجديف وتخضع للعلاج.

وقال رئيس اللجنة الأوليمبية الأسترالية، جون كواتيس "لقد صارعت حتى النهاية. الإرث الذي تركته للسيدات الشابات اللاتي يرغبن في الجمع بين الأمومة واحتراف الرياضة، ملهم حقا".